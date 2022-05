Dolce risveglio all'alba con pratiche Yoga nel parco

Dal Buio alla Luce



Risveglio Yoga all'alba

Domenica 15 maggio, ore 05:15

Un dolce risveglio all'alba con le pratiche Yoga nel parco di Villa Medici del Vascello!

Non perderti un evento incredibile per abbandonarti completamente al benessere e alla pace, immersi nella natura e nell'arte per riconnettersi con se stessi e con le energie della primavera.

I partecipanti saranno coinvolti in attività di meditazione camminata, mindfulness e yoga ratna.

Al termine brioche e cappuccino/caffè/succo del buongiorno.

È richiesto tappetino yoga.

Quota di partecipazione 20 euro.

Prenotazione obbligatoria al 370 3379804 - posti limitati.