Festival “Scrivere l’arte” spin off del Festival Ortocolto

L'Associazione Artisti Cremonesi presenta

“Scrivere l’arte”

spin off del Festival Ortocolto tenuto a Busseto nel fine settimana del 7 e 8 maggio.

Il festival Ortocolto di Busseto promuove per il biennio 2021-2022 il progetto "Parole belle per colorare il mondo", un'iniziativa che promuove riflessione e dialogo relativo al tema del linguaggio come elemento di comunicazione, evocazione di emozioni, ricchezza lessicale che oggi è chiamato ad essere il mezzo principale per interagire in molteplici ambiti: vita scolastica, cultura, social, informazione, spazi informali…

Il progetto propone a differenti realtà di tutta Italia di realizzare un'iniziativa nella propria città per approfondire il tema e declinarlo a piacere.

L’Associazione Artisti Cremonesi in collaborazione con CrArT – Cremona Arte e Turismo partecipa all’iniziativa con un fine settimana di eventi che propongono incontri di varia natura relativi all’argomento. Il Festival si svolgerà presso Associazione Latino Americana con il patrocinio di Comune di Cremona.

La mostra collettiva degli artisti dell’Associazione è elemento centrale della manifestazione. L’esposizione è suddivisa in quattro sezioni, ciascuna prende forma da parole chiave consegnate agli artisti per la produzione delle loro opere.

La riflessione creativa prende spunto dalle parole luce-mito-figura-musica.

Domenica pomeriggio il festival si arricchirà di eventi di varia natura attraverso i quali approfondire il tema del linguaggio attraverso differenti arti.

Il programma:

sabato 14 maggio

ore 17 - Inaugurazione della mostra e presentazione del programma

domenica 15 maggio

ore 10-12 - Apertura della mostra

ore 16 - “Poesia Visiva” Presentazione del libro di Lucia Zanotti a cura di Donatella Migliore

ore 17 - “Le parole nell’arte” approfondimenti culturali a cura di Elena Poli e Anna Maccabelli

ore 18 - “Amore è orgoglio” performance di danza a cura di Posa in Opera Company