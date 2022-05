Mauro Zambellini presenta il suo nuovo libro "The Allman Brothers Band. I ribelli del Southern Rock"

Il Southern Rock della Allman Brothers Band si mischierà agli umori della bassa padana in uno di quegli intriganti crossroads che la musica - e quella degli Allman soprattutto - da sempre ci regala.

A Crema sabato 28 maggio alle ore 17 ci sarà MAURO ZAMBELLINI per parlarci del suo nuovo, avvincente libro "The Allman Brothers Band. I ribelli del Southern Rock".

Un libro che non è soltanto la storia, dettagliata e completa come poche, della formidabile band, ma che si può leggere come un romanzo appassionante, perché la vita stessa della band lo è stata, oltre che come la narrazione di un'epoca indimenticabile.

A dialogare con l'autore ci sarà MARCO DENTI (alias Stefano Hourria) e anche per lui non servono presentazioni.

L'appuntamento si terrà sabato 28 maggio presso la Libreria Cremasca (via Dante Alighieri n. 20 - Crema) uno spazio suggestivo delle antiche scuderie, nel magnifico palazzo Terni de Gregorj.

"Ho saputo che Mauro Zambellini sta scrivendo un libro sulla storia della Allman Brothers Band... Deve essere buono di sicuro!... Quindi, cari fan italiani della band, leggetelo e divertitevi!!!" (Jaimoe Johanson)