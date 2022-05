Festa "Ricomponiamo Corte... e non solo" 2022

Dopo 2 anni di stop causato dalla pandemia ritorna la festa "Ricomponiamo Corte... e non solo".

Ideata nel lontano 1988 per riportare al paese natio tutte quelle persone che per lavoro si dovettero spostare nelle grandi città, con gli anni è diventata un momento di festa per tutto il paese.

Novità 2022: venerdì la serata sarà dedicata alla birra artigianale del birrificio Retorto che si potrà gustare insieme ad ottimi hamburger.

Alle 21.30: Concerto live con NaamLoos

Per tutta la durata della festa funzionerà un accurato servizio cucina e bar.

È vivamente consigliata la prenotazione whatsapp al numero 3771360424.

La festa prosegue anche sabato 21 e domenica 22!