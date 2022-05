Incontro con Giulio Grimozzi: "Cremona oltre le mura"

Martedì 17 maggio, alle ore 17.00, si terrà presso il Museo della civiltà contadina "Il Cambonino Vecchio" un incontro con Giulio Grimozzi:

"Guardiamoci Attorno - Divagazioni sulla geometria universale".

Le argomentazioni di questo incontro non dovranno essere intese come una lezione sulla geometria, ma vorranno essere un richiamo dell'attenzione a ciò che abbiamo sotto gli occhi costantemente e ovunque ma che la consuetudine, la distrazione che sopraffà la nostra mente catturata nel vortice dei pensieri quotidiani non vede.

Verrà richiamata l'attenzione sul meraviglioso comporsi di forme geometriche che si compie attorno a noi nel mondo e oltre, governato da stupefacenti e misteriose leggi.

CremonaMusei