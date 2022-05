Emozioni e Colori: personale di Mario Ghizzardi

Il Centro Pinoni di Cremona ospita una nuova mostra nelle sale di Palazzo Duemiglia:

Emozioni e Colori

Mario Ghizzardi

14 maggio - 13 giugno 2022

Inaugurazione sabato 14 maggio alle ore 18, con recital dei poeti Vincenzo Montuori, Anna Paulinich e Klizia Rossini

«La sperimentazione – spiega il curatore, Simone Fappanni nel catalogo che accompagna la rassegna – è una pratica che conduce l’artista a non soffermarsi sui risultati ottenuti, seppure positivi. Di essi egli ne fa tesoro per ampliare il proprio percorso, sempre in divenire. Il suo obiettivo non è dunque la conquista di qualcosa o la realizzazione di una determinata opera in grado di potere essere definitiva, assoluta. Il suo cammino è, invece, il continuo cercare, dentro se stesso, qualcosa che gli permetta di spingersi oltre ciò che ha fatto. La ricerca diventa, in questo modo, la linfa vitale della sperimentazione. Senza di essa il cammino si interrompe o si fossilizza entro schemi che si ripetono pressoché identici. Un’energia vitale caratterizza l’arte di Ghizzardi.

Una forza espressiva che nella propria scelta radicale, quella dell’abbandono di forme iconiche riconoscibili, non muove nel segno di una avulsa quanto impenetrabile cripticità. Anzi, fa esattamente l’opposto. Infatti, essa si configura come una riflessione, attenta e perspicace, dell’universo naturale, sondato nel profondo senza preoccupazioni formali. Mario è consapevole di tutto questo. Il suo dipingere non è mai un andare per tentativi, cercando a tastoni qualcosa di inesprimibile. Ciò si ritrova nell’arte di Ghizzardi. Il pittore desidera pertanto focalizzare l’attenzione dell’osservatore su quei particolari dinamici della materia che, in natura, originano colori e immagini straordinari».

La rassegna è visitabile gratuitamente da martedì a sabato dalle 14 alle 17, ingresso libero.

Info: fappanni71@gmai.com