Giovedì 2 giugno 2022

I Colori della bassa RUN

5 Km di puro divertimento

per le vie del paese passando dallo splendido parco di Villa Medici

• 4 punti colore

• Ristorazione a cura de GLI AMICI DEI SAPORI

Partenza da Piazza Dante - ore 17:00

Preiscrizioni dal 15 Aprile al 22 Maggio presso:

- Caffè LA ROCCA - Tabaccheria CAMOZZI ZAIRA

- Caffè CENTRALE - Bar SPORT - Bar ON THE ROCKS

Iscrizioni online: www.gliamicideisapori.it

€ 15,00 (comprensivi di Kit) per adulti e ragazzi oltre i 12 anni

€ 5,00 per bambini da 6 a 11 anni (con Kit facoltativo in vendita)

GRATUITA per bambini entro i 5 anni

ulteriori info: facebook • instagram • www.gliamicideisapori.it

L'evento fa parte della rassegna enogastronomica e musicale I Sapori della Bassa