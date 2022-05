Incontro: Ricordando Giorgio Bettinelli

Martedì 17 maggio, Ore 21.00

Sala Alessandrini, Crema

NONSOLOTURISTI 2022

RACCONTI E IMMAGINI DI SCRITTORI VIAGGIATORI

RICORDANDO GIORGIO BETTINELLI

I Viaggi avventurosi in giro con la vespa

IN VESPA DA MILANO A TOKYO

Roberto Patrignani raccontato da Franco Patrignani

ANCORA IN VESPA DA MILANO A TOKYO

Fabio Cofferati

Moderatore Antonio Guerini (giornalista)

L’ultimo appuntamento della Rassegna Nonsoloturisti si terrà martedì 17 maggio sempre presso la Sala Alessandrini e sarà dedicato, come di consuetudine, a Giorgio Bettinelli.

La serata sarà dedicata al mondo della vespa, tanto caro a Giorgio, e dei vespisti e vedrà la partecipazione di Franco Patrignani che racconterà il viaggio del padre Roberto Patrignani da Milano a Tokyo in sella della sua Vespa 150 azzurra.

Alla serata parteciperà anche Fabio Cofferati, che presenterà il suo libro Ancora in vespa da Milano a Tokyo.

Moderatore della serata sarà il giornalista Antonio Guerini.

Nel 1964, anno delle Olimpiadi di Tokyo, Roberto Patrignani decise di partire da Milano per andare a Tokyo a bordo della sua vespa, attraversando l’allora Jugoslavia, la Grecia, la Turchia, la Siria, il Libano, la Giordania, l’Iraq, l’Iran, l’Afghanistan, il Pakistan, l’India, la Thailandia e la Malesia. A distanza di 50 anni suo figlio Franco, in collaborazione con la Piaggio, ha compiuto un tour degli Stati Uniti da New York a Los Angeles per ricordare il padre scomparso e la sua impresa. Rispetto appunto al classico coast to coast, Franco Patrignani ha messo in atto una serie di deviazioni che l’hanno portato in Canada (dove ha potuto visitare le cascate del Niagara), alla Monument Valley (al confine tra Utah e Arizona), al Grand Canyon e al Sequoia National Park, nel Sud della Sierra Nevada, oltre che a Las Vegas. Il tutto in sella a una Vespa GTS modello 300 cc. nuova fiammante che la Piaggio America gli aveva fatto trovare a New York. Patrignani ha percorso in media 420 chilometri al giorno a una velocità di circa 130 chilometri orari.

Fabio Cofferati, consigliere del Vespa Club di Piacenza, nel 2015, in sella alla sua vespa, ha percorso l’Italia da nord a sud in 24 ore. Più precisamente, è partito dal Passo del Brennero e ha raggiunto il porto di Marsala. Poi, con una Vespa sidecar ha attraversato Italia, Francia, Bretagna, Irlanda, Inghilterra (6000 km). Infine, nel 2016, a bordo di una Vespa di 65 anni, ha raggiunto Capo Nord. Di queste sue avventure il libro Ancora in vespa da Milano a Tokyo NFC edizioni uscito a febbraio (parte dei proventi andranno alla fondazione ISAL che si batte contro il dolore cronico.

Ingresso libero con mascherina.

Info: andrec_mail@yahoo.it – angolodelviaggio@yahoo.it – tel. 3392471060