Mercoledì 18 maggio alle ore 17.30 presso il Salone dei Quadri (Palazzo Comunale, Cremona) si terrà la presentazione del libro

Emergenza non eccezione - frammenti di politica, giustizia, economia e lavoro al tempo del Covid-19

di Giuseppe Battarino e Stefano Binda.

Interverranno gli autori, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e il direttore di Cremona1 Guido Lombardi.

Emergenza non eccezione è un pamphlet sulle forme del potere del contemporaneo fatte definitivamente 'esplodere' dalla crisi pandemica Covid-19.

I due autori accostano e via via intrecciano alcune sequenze 'fotografiche' e 'fenomenologiche' sul rapporto tra potere della politica e potere della tecnica, procedimenti decisionali e libertà.

Diversi i piani di intersezione: giustizia, lavoro, politica come politics e politica come policy making, economia dei produttori di valore e finanziarizzazione.

Una sfida permanente tra potenze divergenti: l'avvenire dei fini e le pressioni di un tempo raccolto nella pura presenzialità, il lavoro tenace dell'impalcatura procedurale per la gestione dell'emergenza e la dimensione inaggirabile di scelte che una res publica democratica non deve mai scatenare al di sopra dell'equilibrio dei poteri.

Emergenza non eccezione è un libro che indica la strada di un'alleanza rinnovata tra la ricerca filosofica, il sapere giuridico, la competenza organizzativa, la fiducia tra istituzioni e cittadini, come chiave per un governo non populista della realtà contemporanea.