Sabato 11 giugno

al Teatro Tenda di Casalromano (MN)

"Io Vagabondo" Busker Festival

In occasione del Raduno Nazionale Fans Nomadi

Per AUGUSTO e DANTE

“Musica che unisce e non dimentica”



“Nelle strade di paese mille voci per cantare insieme nelle piazze e potremo anche danzare” (Nomadi).

È un festival che coinvolge realtà musicali da tutta Italia, legate ai NOMADI, al mondo della musica Folk e Indie ….immagina un giorno di festa, come una volta, dove tutti accorrono dai paesi vicini e lontani per stare in compagnia, ascoltare musica e gustare ottimo cibo.

Ci sarà una zona riservata a buskers, musicisti, pittori, scultori e chiunque viva l’arte. Inoltre un’area riservata al cibo da strada.



