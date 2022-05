Domenica 12 giugno

Il Re degli Ignoranti – Celentano Tribute Show

ritorna a CASALROMANO

Un interprete strepitoso, una grande band e tutta la magia delle canzoni del Molleggiato, in un concerto da non perdere!

Posti a sedere al coperto sotto il Teatro Tenda.





Biglietti:

10 € per la poltroncina numerata (solo in prevendita vengono venduti i posti numerati)

Speciale Family: il minore di 12 anni accompagnato da un adulto entra gratuitamente

Pacchetto Speciale 2 concerti: “Il Re degli ignoranti” + “Charlie & the Cats” 15€ anziché 20€

Acquista il tuo biglietto online!