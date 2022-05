Ed Warner presenta la sua raccolta di racconti dal titolo "Magazzino 21"

L'atto conclusivo di questo primo anno di Community Reading sarà affidato ad Ed Warner e alla sua raccolta di racconti Magazzino 21, portata sul palco di Alice in una lettura musicata da Ruben Gardella.

"Magazzino 21" è una raccolta di undici racconti che comprendono un'intro e una bonus track conclusiva musicalmente definita dall'autore come una cover di If, di Rudyard Kipling. Ed Warner, al secolo Marco Degli Agosti, racconta storie di solitudini, alcune delle quali originano da fatti di cronaca vera rendendosi libera narrazione. Personaggi e vicende emergono dal buio della notte, dalle parti oscure delle nostre coscienze; si raccontano per poi tornare a nascondersi. Marco Degli Agosti è un autore lodigiano, classe 1978, cremasco di adozione.

L’amore per la letteratura, la poesia e la conoscenza in genere ha sempre accompagnato ogni sua attività di studio e di lavoro. Dal 2008 ha cominciato a condividere le proprie opere inizialmente partecipando a portali e blog letterari, successivamente aprendo il proprio blog personale Ed Warner-Poesia ed infine collaborando con letture poetiche presso manifestazioni culturali multi genere ed interagendo con altri artisti emergenti delle diverse discipline. Attivo nel campo dello slam poetry e della poesia orale torna sul palco di Alice con quello che è il suo esperimento narrativo.

Come sempre l'ingresso alle iniziative di Alice è libero con tessera Arci in corso di validità.