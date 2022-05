Concerto: Il ritorno di Tobia - musica di B. Galuppi

Lunedì 13 giugno ore 20.00

Refettorio della Chiesa di S. Pietro al Po

Aspettando il Monteverdi Festival

IL RITORNO DI TOBIA

musica di Baldassarre Galuppi

Cantata a 5 voci per Soli, Coro e Orchestra (prima esecuzione in tempi moderni)

Edizione critica di Elia Pivetta

GLI ANIMOSI DEL MONTEVERDI

Enrico Casazza, direttore

L’esecuzione de Il Ritorno di Tobia sarà preceduta dall’esecuzione di Concerti per archi a Quattro dello stesso Baldassarre Galuppi

Progetto ideato e realizzato dal Conservatorio di Cremona in collaborazione con il Dipartimento di Musicologia dell’Università di Pavia (sede di Cremona) e i Conservatori federati di Pavia, Bergamo, Gallarate.

Ingresso libero fino a esaurimento posti