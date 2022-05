Palazzo Zurla De Poli inaugura la seconda edizione della rassegna concertistica “Musica a Palazzo Zurla De Poli”, ideata con la direzione artistica del Maestro Simone Bolzoni.

Da fine maggio a fine settembre, nella corte della dimora del Rinascimento cremasco si esibiranno giovani talenti della musica classica, a partire dal pianista tranese Paolo Scafarella.



Una stagione che si sviluppa in diversi appuntamenti con artisti provenienti non solo dal territorio cremasco nella cornice di altissimo pregio artistico del palazzo, membro dell’Associazione Dimore Storiche Italiane e Dimore Storiche Cremonesi, che intende unire ogni anno l’armonia dell’arte a quella dell’arte musicale.



Si tratta della seconda stagione concertistica di Palazzo Zurla De Poli, che, dato il successo della prima edizione del 2021, prosegue nella promozione degli eventi culturali nel solco della musica.



Il primo CONCERTO della seconda stagione si terrà DOMENICA 22 MAGGIO alle ore 17:00 e sarà un Recital Pianistico di Paolo Scafarella



Musiche:

Beethoven – sonata op. 81° N.26

Stenhammar – sonata N.4 in sol minore

Prokofiev – sonata op. 83 N.7

PAOLO SCAFARELLA:

Pianista tranese classe '93, si laurea con il massimo dei voti e la lode in Pianoforte presso il conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, conseguendo il primo e secondo livello ad indirizzo solistico.

Sin da subito ha iniziato un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi come solista per importanti associazioni culturali e in prestigiose stagioni concertistiche in Italia e all’estero: associazione “Auditorium”, Theleton, Ministero della Cultura, Rai radio televisione italiana, Ambiente Puglia, Università degli studi di Bari, Accademia delle belle arti di Bari, Pordenone musica, Arcidiocesi di Firenze, Tv Italiana Sky, Palazzo Pesce, Palazzo di cultura di Massafra, Proloco Quadratum, Teatro di Corato, Teatro “Impero” di Trani, Teatro “Auditorium”, San Giacomo Festival di Bologna, Festa della musica Torino, scriabin concert series di Grosseto, Monferrato Classic Festival, Sentieri Musicali di Forte dei Marmi, associazione Karl Jenckins di Roma, Serate Musicali di Milano, Conservatorio di Milano, Associazione Wagneriana di Milano, sono alcune tra le associazioni, circoli culturali e Istituzioni che hanno potuto apprezzare le capacità del giovane pianista.



Si esibisce regolarmente come solista con orchestra; il concerto più recente presso Roma con l’orchestra Sinfonica Santa Croce, con la quale ha suonato il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven che ha riscosso grande successo di critica su magazine e giornali di prestigio.



Scrivono apprezzamenti su di lui la Repubblica, La Gazzetta del Mezzogiorno e servizi televisivi su TeleNorba e Rai. Oltre ai numerosi inviti presso associazioni culturali italiane e festival Paolo debutta all’estero, Spagna, Francia, Svizzera.



Ha vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali ed internazionali, fra cui gli ultimi i concorsi “Strawinskij” ed “Eurorchestra”. È appena uscito il suo primo CD di debutto per l’etichetta discografica Brilliant Classics su repertorio per pianoforte solo di Stenhammar.



Pubblica regolarmente come trascrittore per Edizioni Momenti, ultimi suoi lavori i 4 volumi di trascrizioni su musiche di Stenhammar.



Il suo ultimo cd è valso come CD del mese 5 stelle sul magazine tedesco PianoNews e 4 stelle su 5 stelle sul prestigiosissimo BBC Music Magazine.







Biglietto: 10 euro - Gratuito per ragazzi under 18

Prenotazione obbligatoria: info@palazzozurla-depoli.it - T. 339 8086059

È necessario presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo