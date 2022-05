Giovedì 19, presso la Società Filodrammatica Cremonese (Piazza Filodrammatici, 2), alle ore 16.30, nell'ambito degli incontri organizzati dall'Università della Terza Età e del Tempo Libero "Luigi Grande", Emanuela Zanesi terrà una relazione su "Marco Polo e il mercante viaggiatore nella miniatura medioevale".

La conversazione prende le mosse dall’importanza della figura del mercante nella società medievale per allargarsi poi a delinearne l’evoluzione in quella del mercante viaggiatore, scopritore di paesi nuovi, di culture e genti profondamente diverse dai popoli occidentali.

Mercante viaggiatore per antonomasia fu Marco Polo, testimone privilegiato dei rapporti fra mondo occidentale e orientale.

Sulla scorta di numerose e ricchissime miniature, la relatrice seguirà il viaggio del Milione cercando di far emergere la visione dell’Oriente come mondo favoloso e pieno di meraviglie, terra propizia per i traffici mercantili grazie alle sue ricchezze, culturalmente più avanzato rispetto all’Occidente del secolo XIII.