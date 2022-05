Spettacolo teatrale del Laboratorio di Teatro Adulti "Eravamo in più di mille su quella nave", ispirato allo studio di "Novecento" di Alessandro Baricco.

Adattamento e regia di Elena Cesarotti con Lina Arcaini - Carmen Bissolotti - Vincenza Bornati - Irene Maccabelli - Luisa Monella - Giovanna Riccardi - Asia Strepparava - Carla Urgesi - Giorgia Vavassori.

Grafica Irene Maccabelli

Audio luci Matteo Martinelli

Lo spettacolo si terrà sabato 21 Maggio 2022 alle ore 21:00 e in replica domenica 22 Maggio 2022, ore 16:00

presso il Centro Culturale Aldo Moro in via Palestro, 17 di Orzinuovi (Brescia).

L'ingresso allo spettacolo sarà libero, con l'obbligo di mascherina FFP2.