RITRATTI di Luciano Perolini. Testimone del Tempo

INAUGURAZIONE: Sabato 21 maggio alle ore 17.30

Presentazione del prof. Cesare Alpini

La Mostra di opere del pittore Luciano Perolini (Crema 1944) si articola nella presentazione di circa 50 lavori eseguiti nel corso degli ultimi anni, oltre ad alcuni di precedente esecuzione, che testimoniano in modo significativo la sua attività come ritrattista, forse l’aspetto più peculiare della sua pittura. Tutti i ritratti sono realizzati con la tecnica a olio su tela o su tavola, in formati vari, per lo più 40×50-50×70-60×80, incorniciati con cornici di pregio. I soggetti abbracciano in maniera individuale una serie di personaggi contemporanei del mondo dell’arte, della letteratura, della medicina, dello spettacolo. Una piccola sezione di 3/4 opere riguarda Alda Merini, in omaggio alla mostra svoltasi nel maggio 2019 alla Galleria ArTeatro del San Domenico. Vengono anche presentati due ritratti di Papi, segno significativo essendo il Maestro

Orari:

Da martedì a venerdì: 14.30 – 17.30

Sabato e domenica: 10.00 – 12.00 e 15.30 – 18.30

Perolini conosciuto in tutta Italia come “il pittore dei Papi”.

Tutti i ritratti sono realizzati ispirandosi a immagini o fotografie, usando la tecnica del colore e spesso del bianco e nero, con risultati sorprendenti, per la capacità di Luciano Perolini di “catturare l’anima” dei soggetti ritratti.

Nel corso della lunga attività artistica Luciano Perolini è stato ospite di numerose Mostre, in Italia e all’estero, personali e collettive. Citerò qui le ultime: oltre alla già citata alla Galleria ArTeatro di Crema, maggio 2019, quella alla Kasa dei Libri, Milano giugno 2019, al Salone della Cultura, Milano Gennaio 2020, alla fondazione Casa di Alda Merini, Milano aprile 2020.

In occasione della mostra viene presentato un appropriato catalogo dei quadri esposti, con l’intervento critico del Prof. Cesare Alpini, e una rassegna critica di vari Autori che nel tempo hanno parlato della pittura di Luciano Perolini.

La mostra rimarrà allestita fino a domenica 29 maggio.