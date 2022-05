Dopo il successo de Le Stanze di Natale, le porte di palazzo Trivulzio si apriranno di nuovo, sabato 21 e domenica 22, per la prima edizione de Le Stanze di Primavera, mostra mercato di fiori, alto artigianato e eccellenze gastronomiche.

Nel cortile d’ingresso, nelle stanze piene di storia e nel bellissimo giardino della dimora che ha ospitato San Luigi Gonzaga, dalle 10 alle 20, più di trenta espositori accuratamente selezionati proporranno prodotti di alto artigianato e oggetti d’arte, abiti e accessori sartoriali anche per bambini, complementi d’arredo, oggetti per la tavola, biancheria per la casa, gioielli e bijoux, oltre a rose inglesi, piante aromatiche da collezione, piante acquatiche ed eccellenze gastronomiche.

Sabato pomeriggio, alle 17, sarà ospite Michela Proietti, penna del Corriere della Sera, nonché autrice del fortunato best seller «La Milanese», che presenterà il suo nuovo libro «La Milanese 2 – Il Viaggio Continua», intervistata da Francesca Morandi, giornalista de La Provincia di Cremona.