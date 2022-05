Vanitas' Market a Cremona Edizione 25: The Rainbow Edition

Per questa RAINBOW EDITION l’illustratrice e grafica Martina Regis ha creato una rivisitazione del

famoso simbolo di Cremona, ovvero il braccio di Giovanni Baldesio a.k.a. “Zanen de la bala” (famoso

personaggio legato alla storia medievale della nostra città) dove l’obolo, ovvero la palla, porta i

colori della bandiera lgbtq+, rispecchiando questo mix fra locale e universale, tradizione e progresso,

appartenenza e unicità, riassunti dal claim di questa edizione: “UGUALI MA UNICI”!

L'appuntamento è quindi presso i Giardini Pubblici di Piazza Roma, sabato 21 e domenica 22 MAGGIO 2022, dalle 10.00 alle 20.00, con il consueto mix di artigianato classico e sperimentale, vintage e riciclo creativo!

Come per ogni edizione, Vanitas' Market si ripropone con la scelta di un nuovo tema di ispirare gli espositori e spingere i visitatori verso nuove suggestioni, che sappiano rinnovare in ognuno dei partecipanti la volontà di scoprire estetiche diverse, per arricchire il proprio gusto e la propria particolare idea del “bello”.