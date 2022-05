Incontro "Colombia: processo di pace e giustizia internazionale"

"Colombia: processo di pace e giustizia internazionale"

Venerdì 27 maggio alle ore 18:30

l'Associazione Latinoamericana di Cremona

organizza un incontro con Jairo Agudelo Taborda, Universidad del Norte-Colombia.

A più di 6 anni dalla ratifica dell'Accordo tra il Governo colombiano e la guerriglia delle Farc-Ep, la pace nel paese sembra essere ancora assai lontana.

Dal novembre 2016 ad oggi sono stati uccisi più di 200 ex guerriglieri aderenti all'Accordo e 665 leader sociali ed ambientalisti, soprattutto indigeni, contadini ed afro discendenti.

Inoltre, con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali previste per il 29 maggio, si sta assistendo ad un inasprimento delle violenze in tutto il Paese, con minacce al candidato dell'opposizione, dato come favorito.

Di tutto questo si discuterà con il professore Jairo Agudelo Taborda durante la conferenza presso la sede dell'Associazione Latinoamericana di Cremona per comprendere meglio il presente, l’immediato futuro colombiano e l’attenzione del sistema internazionale nei confronti di questo Paese.

Ingresso libero.

L'iniziativa fa parte della "Trama dei Diritti" uno spazio culturale promosso da CSV Lombardia Sud aperto a tutte le organizzazioni che si riconoscono come parte di un sistema di enti e realtà impegnate nella costruzione della cultura dei diritti, attraverso un approccio integrato indicato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Aderiscono: Tavola della Pace di Cremona e Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Circolo di Cremona.