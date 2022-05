The Truman Show al Teatro San Domenico

Un bambino, orfano, viene adottato da un set televisivo, la sua vita, da quel momento diventerà, inconsapevolmente, un serial seguito in diretta tv da milioni di persone in tutto il mondo… il mondo reale si appassionerà al mondo virtule… la gente declinerà la propria vita reale per emozionarsi e si specchierà nella vita virtuale di un bambino che cresce, diventa adulto, si sposa… una metafora, un gioco terribilmente attuale e pericoloso in cui milioni di persone si fondono e confondono senza più riconoscere il vero dal falso… almeno fino a quando il protagonista scoprirà la verità uscendo dal talk-show e inchiodando ognuno a riprendere in mano la propria vita reale…