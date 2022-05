60° Raduno Crema 2022 - Rintocchi di Rinascita

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

• Ore 14.30 Arrivo gruppi e registrazione

• Ore 15.00 Inizio suonate

• Per le vie del centro di Crema, passando per S. Carlo (prossimità Santa Messa) e Mosi (prossimità Santa Messa) girerà il Gruppo Campanari di Bergamo con il loro campanile mobile. Eseguirà suonate percorrendo le vie e farà brevi soste per altre suonate in vari punti del centro e dei quartieri

• Visite guidate al campanile del Duomo ogni 40 minuti in gruppi di 10 persone• Suonate manuali presso Chiesa S.Bernardino, S. Benedetto, S. Trinità e Carrillon Unità d’Italia, che suonerà elettricamente a martello• Ore 17.30 Assemblea ordinaria Federazione Nazionale c/o teatro parrocchiale

• Ore 18.30 Ripresa suonate

• Ore 19.30 Cena conviviale c/o Parrocchia Crema Nuova

• Ore 21.00 Concerto Coro Alpini Sezione di Cremona-Mantova

PROGRAMMA DI Domenica 29 maggio 2022:

• Ore 8.30 Arrivo gruppi e registrazione

• Ore 9.00 Inizio suonate

• Ore 10 Museo Crema – sezione campanaria. Ingresso gratuito

• Ore 10.30 Sfilata con autorità, campanari e Banda – percorso:

• Partenza da piazza Fulcheria

• Via Gramsci

• Piazza Giovanni XXIII

• Piazza Duomo (la banda esegue due/tre suonate da ferma e poi ritorna in piazza Fulcheria)

• Ore 11.30 Santa Messa concelebrata

• Ore 13.00 Pranzo comunitario

• Ore 16.00 Ripresa suonate

• Ore 18.00 – 19.00 Conclusione raduno