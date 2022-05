Proiezione del docufilm “Il cammino della Postumia”

Venerdì 27 maggio alle ore 20.30 presso la sala cinematografica del Cine Chaplin, In via Antiche Fornaci n. 58 a Cremona, Padania Acque e Provincia di Cremona presenteranno il docufilm “Il cammino della Postumia”, un progetto a cura di da Giorgio Brugnoli con la regia di Alessandro Scillitani e la preziosa collaborazione di Paolo Rumiz, scrittore e giornalista.

L’evento di presentazione, che vanta il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Lombardia, si aprirà con l’intervento del Presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni, del Presidente di Padania Acque S.p.A Cristian Chizzoli, di Paolo Piacentini, Consigliere per i cammini e gli itinerari culturali del Ministro della Cultura Dario Franceschini, e di Stefano Bruno Galli, Assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia.

Il docufilm è un viaggio tra passato e presente, arte, cultura e storia, con l’obiettivo di valorizzare dal punto di vista storico, culturale e sociale l'antica via Postumia, che in epoca romana congiungeva tutto il nord Italia, attraversando in particolare il territorio cremonese. Un lungo viaggio da Genova ad Aquileia, che si sofferma proprio nel nostro territorio.

La première è a ingresso libero con l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a postumia@padania-acque.it