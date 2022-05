Concerto: #solomonteverdi - Pe & La lira di Orfeo

Domenica 26 giugno ore 20:00

Teatro A. Ponchielli

Monteverdi Festival

Concerto

#solomonteverdi

Danielle De Niese, soprano

Raffaele Pe, controtenore e direzione

LA LIRA DI ORFEO

Anais Chen, violino e viola tenore

Gawain Glenton, cornetto

André Lislevand, viola da gamba e lirone

Guisella Massa, violone

Simone Vallerotonda, tiorba e chitarra spagnola

Chiara Granata, arpa tripla

Davide Pozzi, clavicembalo

Una star del belcanto come Danielle De Niese e uno dei controtenori più richiesti al mondo come Raffaele Pe, per un concerto esclusivo dedicato al Divin Claudio, ma non solo.

Ad accompagnarli La Lira di Orfeo, ensemble fondato da Pe, che porta avanti una meticolosa ricerca musicale affiancata a una moderna esecuzione.

Il programma della serata di chiusura del Festival vede una selezione di brani e duetti per un evento senza precedenti.

Vincitore del Premio Abbiati del 2019 Raffaele & La Lira di Orfeo si sono confermati in pochi anni una realtà di riferimento nel repertorio barocco.

Programma

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Sì dolce è il tormento

Signor deh, non partire da Poppea SV 308

Giovanni Paolo Cima (1570-1622)

Sonata a due violino e violone

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Nigra sum da Vespro della Beata Vergine SV 206

Dario Castello (1602-1631)

Sonata seconda a soprano solo

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Pulchra es SV 206

Rosa del Ciel da Orfeo SV 318

Vi ricorda o boschi ombrosi SV 318

Anon. XVII secolo

Gagliarda La Rocha

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Hor che Seneca..., Oblivion soave da Poppea SV 308

Voglio di vita uscir

Signor hoggi rinasco…, Pur ti miro da Poppea SV 308

Biglietti:

Platea e Palchi: Intero € 30,00 - Ridotto € 26,00

Galleria: Intero € 26,00 - Ridotto € 22,00

Loggione: Intero € 22,00 - Ridotto € 18,00

Studenti: € 12,00

Acquista il tuo biglietto online!