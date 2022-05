Bresh + Rhove + altri in concerto

Road to TantaRobbaFestival 22

Day #1

Giovedì 7 luglio, ore 18.00

Colonie Padane

MAIN STAGE

Bresh + Rhove + Diss Gacha + Kuremino + after dj set TBA

Bresh: Disco di platino e 45 milioni di stream per il singolo “Angelina Jolie”. Il suo nuovo disco “Oro Blu” è attualmente l'album #1 in Italia, primo in classifica Spotify e FIMI.

Francesca Michielin, Psicologi, Massimo Pericolo, Rkomi sono solo alcuni dei featuring dell'album.

Diss Gacha, giovanissimo talento torinese, porta sul palco il suo slang ibrido tra italiano e messicano.

Kuremino, in ascesa con il suo singolo Bagage (Prod. Madfingerz) e con il feat con RHOVE su Problem Solver.

SECOND STAGE

Sick Tamburo + vincitori del #TRFCONTEST

I Sick Tamburo nascono ufficialmente nel 2009, da un'idea di Elisabetta Imelio e Gian Maria Accusani (entrambi già Prozac+ ). Dopo circa un anno dall'uscita di BACK TO THE ROOTS, il vinile in edizione limitata uscito per Discgust Music in collaborazione con La Tempesta (in cui i Sick Tamburo hanno riarrangiato e risuonato dieci dei loro brani in versione punk melodica) arriva finalmente il "Back to the summer tour" in cui la band proporrà una buona parte della propria discografia.

Biglietto ingresso giornaliero per giovedì 7 luglio con accesso ad entrambi i palchi: 10€ + prevendita



Su Dice https://bit.ly/3IJzynv

Su TicketOne https://bit.ly/3qzORZI

Abbonamento COMPLETO early bird per i tre giorni del festival: 23€ + prevendita

Su Dice https://link.dice.fm/FIgkQ3rv4nb

Su TicketOne https://bit.ly/35V1sPU