Il convegno "La giornata mondiale del Latte"

Cremona è pronta alle nuove sfide, da costruire lungo il percorso obbligato e vincente della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, la filiera cremonese del latte, tra i principali protagonisti del comparto in ambito regionale e nazionale. E proprio questo sarà il tema al centro dell’importante iniziativa che la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi organizza in occasione della Giornata Mondiale del Latte di mercoledì 1 giugno: l’appuntamento è fissato per le 9.30 presso il Padiglione 1 del Centro Congressi di CremonaFiere, per la tavola rotonda dedicata al percorso del latte dal produttore al consumatore, promossa insieme all’Università Cattolica.

Interverranno esponenti di primo piano del settore produttivo, delle organizzazioni di rappresentanza, del mondo istituzionale e del territorio.

Dopo i saluti introduttivi di Riccardo Crotti (presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e di Confagricoltura Lombardia), del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e di Mirko Signoroni, presidente dell’Amministrazione Provinciale, sarà il direttore de La Provincia, Marco Bencivenga, a moderare il confronto tra sei protagonisti: Gian Marco Centinaio (sottosegretario al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha guidato nel Governo Conte 1), Piero Frazzi (direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna), Massimiliano Giansanti (presidente di Confagricoltura e vicepresidente del Copa, Comitato delle organizzazioni agricole europee), Guendalina Graffigna (professore ordinario di Psicologia dei consumi e della salute all’Università Cattolica), Giovanni Guarneri (coordinatore nazionale del settore lattiero caseario dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari) e Marco Trevisan, preside della Facoltà di Scienze, agrarie, alimentari e ambientali della Cattolica.