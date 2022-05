Paolo Malaguti presenta il suo libro "Il Moro della Cima"

Dicono che per vivere felici si debba trovare il proprio posto nel mondo, per altri trovarlo è questione di un attimo.

Agostino Faccin, «il Moro», la felicità la scopre da ragazzo, tra le montagne di casa, nell’esatto momento in cui capisce che piú sale di quota e piú il mondo gli assomiglia. Quando gli propongono di diventare il guardiano del nuovo rifugio sul monte Grappa, non ci pensa su due volte. Ma la Storia non ha intenzione di lasciarlo in pace, la Grande Guerra è alle porte, e quella vetta isolata dal mondo diventerà la linea del fronte. E il Moro assiste alla Storia che sfila sotto ai suoi occhi: nel 1918 il Grappa è la linea del fronte, un campo di battaglia che non tarderà a trasformarsi in un cimitero a cielo aperto e infine in un sacrario.

Tutto questo è «Il Moro della cima», romanzo con il quale Paolo Malaguti torna a raccontare la Prima guerra mondiale con gli occhi di un personaggio leggendario che, incredibile a dirsi, è esistito davvero. Come il suo protagonista, ha scalato montagne: quelle della classifica dei libri più venduti.



Malaguti parlerà del Moro e delle sue montagne anche la sera di lunedì a Crema, al chiostro del teatro San Domenico (in caso di maltempo in sala Bottesini), con inizio alle 20,45 e ingresso libero.

Converserà con Rachele Donati De Conti e l’accompagnamento musicale di Chiara Marinoni e Matteo Bacchio.



Lo scrittore veneto è il presidente di giuria del XII concorso di scrittura creativa indetto dal Franco Agostino Teatro Festival in collaborazione con il Comitato Soci Coop Crema e Caffè Letterario. Durante la serata ne decreterà i vincitori. A contendersi la palma del migliore sette giovanissimi scrittori. Per la Sezione Under 14: Edoardo Bassi della Vailati di Crema, Arianna Bellodi ed Emanuele Frigoli (Abbado di Ombriano-Crema). Per Scrittori in erba: Sofia Bignamini e Giorgia Gullo del Liceo scientifico delle scienze umane Munari di Crema; Harman Kaur e Anastasia Maria Puma del Liceo scientifico delle scienze applicate Galilei di Crema.