River Garden: Inaugurazione della stagione estiva

Mercoledì 1 giugno

il River Garden di Soncino

inaugura finalmente la tanto attesa nuova stagione estiva, fatta di relax, sorrisi, cibo, drink e musica da vivere a bordo piscina.

Per la nuova stagione all'aperto, da giugno a settembre 2022, River Garden infatti, prende vita ogni mercoledì, venerdì e sabato sera ed in particolare il mercoledì dalle 19:30 alle 00:30 l'evento ha un titolo che dice più o meno tutto: Musica, when the sun goes down.

Ovvero, dalle 19:30 alle 00:30, River Garden diventa il luogo perfetto per rilassarsi e ricaricare le batterie a metà settimana, a bordo piscina, con gli amici. Si arriva all'ora dell'aperitivo e si torna a casa abbastanza presto, per poter vivere tutto il giovedì fin dal mattino.

Ma come sarà, di preciso, questa serata? Per una volta è giusto lasciare un po' di mistero, perché l'attesa c'è e vivere River Garden in prima persona è sempre una buona idea.

riverhouseclub

Info e prenotazioni:

3384513917 - 3494625654