A Beauiful Olistic Day

Domenica 12 giugno

San Giovanni in Croce

(via Matteotti, 2)

A Beautiful

Olistic Day

Giornata yoga aperta a tutti

nel parco di Villa Medici del Vascello

dalle 8.30 alle 18.30

Il velo di Maya, in collaborazione con Le plat Vert, organizza una giornata aperta a tutti per conoscere il fantastico mondo dello yoga nel parco di Villa Medici del Vascello. Tantissimi gli eventi in programma, fin dalle prime ore della giornata. Dalle 8.30 sarà infatti possibile immergersi nel magico evento tra pratiche di meditazione e attività olistiche. Di particolare interesse anche il momento dedicato al pranzo vegano grazie a Le Plant Vert di Laura Tallarini, in cui sarà possibile assistere ad una veggie show cooking

Per informazioni e prenotazioni 339 1601077

Il Velo di Maya a.s.d