INCHIOSTRO 2022 - Festival letterario

17-18-19

giugno 2022

Centro Culturale Sant'Agostino - Crema

(Piazzetta Terni de Gregorj)

INCHIOSTRO

Festival letterario

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO

Torna finalmente nella sua formula originaria il festival Inchiostro. Abbiamo voglia di respirare il profumo dei libri, le emozioni degli incontri con gli autori e con gli editori. Per un week end abiteremo di nuovo gli spazi dei chiostri di Sant'Agostino, della Sala da Cemmo, del cortile del pozzo e di CremArena, ci saranno decine di scrittori da tutta Italia, si viaggerà fra i generi letterari e si potranno scoprire nuovi talenti e incontrare di persona gli autori del cuore. Festival Inchiostro è un progetto dell'Amministrazione Comunale di Crema, in collaborazione con la Biblioteca civica Clara Gallini.

Programma di Venerdì 17 giugno

ore 21.00 - CremArena

Apertura del festival con saluti istituzionali



A seguire,

serata con MAURIZIO DE GIOVANNI

Chi non conosce I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre o Il Commissario Ricciardi? Divenuti amatissime serie TV, questi romanzi di Maurizio De Giovanni si uniscono a numerosi altri gialli del brillante autore napoletano come la serie dedicata al personaggio di Sara Morozzi, protagonista anche dell'ultima avventura fresca di stampa, Un volo per Sara.

Nell’'intreccio delle sue storie e dei suoi personaggi De Giovanni riserva un'attenzione particolare alla città di Napoli, attraversando anni, quartieri, stagioni e situazioni che raccontano uno spaccato della nostra società di ieri e di oggi.

Conducono Barbara Donarini e Lorenzo Sartori

Direttore artistico Lorenzo Sartori

Direttore organizzativo Francesca d'Apolito

Responsabile ufficio stampa e relazioni con il territorio Mara Serina

Responsabile logistica Irene Baselli

Grafico Vincenzo Mennuni

Staff Valentina Bocca, Filippo Giannini, Rosella Mazzocchi, Barbara Locatelli

Accoglienza Valeria Bertolotti, Sofia Carriero, Martina Mann, Mercedes Mileva, Giulia Zucchetti, Raffaella Ceselli, Stephany Bustinza Stephany, Glenda Pizzoni, Fiorela Prengezaj, Jihan Ramadan

ORGANIZZAZIONE

Inchiostro è un festival letterario dedicato ai protagonisti del mondo dei libri: chi li legge, chi li scrive e chi li pubblica.

Per tre giorni, dalla mattina alla sera, i chiostri del complesso di S. Agostino a Crema accolgono scrittori, lettori, critici, saggisti, editori e librai per un'autentica full immersion in cui è possibile vivere l'atmosfera della festa, i ritmi intensi del festival, le occasioni attese o inaspettate per incontri d'eccezione, la scoperta di case editrici indipendenti, i confronti con nuovi autori emergenti e nomi affermati del panorama italiano.

Nei chiostri si ascolta, ci si incontra, si dialoga, si legge, si riflette, ci si concede un aperitivo, si arriva di primo mattino e si fa tardi la sera. Nei chiostri c'è una fiera dell'editoria indipendente in cui andare a caccia di novità editoriali raccontate direttamente dagli editori. Nei chiostri accadono più cose in contemporanea: incontri con gli autori, tavole rotonde, workshop per i più piccoli, corsi d'aggiornamento per i docenti, aperitivi letterari e serate di grande respiro.