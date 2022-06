INCHIOSTRO 2022 - Festival letterario - SECONDA GIORNATA

17-18-19

giugno 2022

Centro Culturale Sant'Agostino - Crema

(Piazzetta Terni de Gregorj)

INCHIOSTRO

Festival letterario

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO

Programma di Sabato 18 giugno

ore 10.00-10.30 - Sala Pietro da Cemmo

Storie cremasche: UGO BELLOLI presenta Il tesoro della Sirte

Regista e sceneggiatore, Belloli rapisce il lettore per immergerlo in un intrigo internazionale in terra cremasca.

Conduce Nicola Bergamaschi

ore 10.30-11.00 Sala Pietro da Cemmo

Storie cremasche: PANDINO BERTAGNA presenta Piccole storie

Un bambino che si fa ragazzo e poi uomo, la sua infanzia fra le case popolari della periferia milanese e l'adolescenza in provincia.

Conduce Vittore Melleri

ore 10.30-11.00 - Cortile del Pozzo

ALESSIO LO MANTO, disegnatore della graphic novel St. Louis, il coraggio di un capitano

Il comandante tedesco di un transatlantico tedesco decide di mettere in salvo 937 ebrei facendo rotta su Cuba. Una storia di coraggio e determinazione.

Conduce Nino Antonaccio Mascitti

ore 10.30-11.00 – Secondo Chiostro

ANDREA MARIANI presenta Mosca in bocca

Kuntz è uno scrittore alcolizzato alle prese con una ex moglie, un agente letterario stralunato e un ex suocero che muore in circostanze misteriose.

Conduce Massimo Cesarini

ore 11.00-12.00 – Sala Pietro da Cemmo

C'è ancora spazio per l'epica?

Tavola rotonda con FERNANDO CORATELLI (scrittore e autore teatrale)

e MARIO DE SANTIS (poeta e giornalista culturale del gruppo Gedi)

Dalla tradizione del poema epico greco-latino, ai grandi poemi medioevali e rinascimentali, fino a imponenti opere narrative e letterarie, l'epica e il viaggio dell'eroe hanno tramandato memoria e identità di intere civiltà. Eppure da una certa idea letteraria sembra sparita. Miti e gesta attraggono ancora il grande pubblico?

ore 11.30-12.00 – Primo Chiostro

ORNELLA PROTOPAPA con All'ombra del vecchio tiglio e MARCO CONTRAFATTO con La leggenda dei fiocchi di neve

Una donna e un uomo alla ricerca di se stessi. Lei si muove nelle terre del Salento, nella magica atmosfera che emana da un tiglio profumatissimo, lui in Inghilterra nel periodo natalizio fra delusioni letterarie e magici fiocchi di neve che riescono a realizzare tre dei suoi desideri.

Conduce Elena Manzoni

ore 12.00-13.00 – Sala Pietro da Cemmo

Territori fantastici

Incontro con 3 autori di narrativa fantasy: SARA SIMONI, SARA CREMINI, e FRANCESCO CODENOTTI

Universi dal sapore tolkieniano con orchi e nani, scenari dolomitici abitati da creature che sono al contempo uomini e piante, mondi contemporanei dal gusto urban, sono tre diverse declinazioni di fantasy, tre territori fantastici da esplorare con i loro autori.

Conduce Lorenzo Sartori

ore 14.30-15.00 – Primo Chiostro

Storia del giallo al femminile dal '700 ai giorni nostri

a cura di Edizioni Le Assassine

Chi l'ha detto che il giallo è un genere scritto per lo più da uomini e che la maggior parte degli investigatori sono maschi? In una cavalcata lungo la storia della crime fiction scopriremo tantissime scrittrici e detective donne di grande talento, vere protagoniste del giallo al femminile.

ore 15.00-15.30 – Primo Chiostro

MATTEO BONACINA con Custodisci il mio segreto e VALERIA LANZA con La creatrice di Volti

Due romanzi legati dal desiderio dei loro protagonisti di rendere giustizia. Iacopo è un adolescente goffo e spensierato che perde il suo sguardo ingenuo di fronte alla morte dell'amica Valeria, Anna è una scultrice che durante la Prima Guerra Mondiale restituisce dignità ai volti deturpati dal conflitto.

Conduce Elena Mearini

ore 15.00-16.00 – Cortile del Pozzo

Tributo a Dick e Asimov

A 30 anni dalla scomparsa di Isaac Asimov e a 40 da quella di Philip K. Dick, Inchiostro omaggia i due grandi maestri della fantascienza con una tavola rotonda con SILVIO SOSIO (giornalista e editore), DELOS VERONESI (scrittore e curatore di collana), VALENTINA ANDREA SALA (redattrice di Edizioni BD e blogger) e SIMONE BONACCORSO (direttore di Fantasy Voice).

ore 15.30-16.00 – Primo Chiostro

CRISTINA STANESCU presenta La linea della vita

La Romania degli anni '20 e la vita di Nina. Una nazione che passa da una dittatura di destra a una dittatura comunista e il destino di una ragazza preannunciato da una profezia nel giorno del suo sedicesimo compleanno.

Conduce Paola Adenti

ore 16.00-16.30 – Cortile del Pozzo

Zona 42, editore specializzato in fantascienza, presenta Pellegrino è l'universo, di Lorenzo Bianchi e I tormenti della carne, di ELIA GONELLA, primi due volumi della collana 42Nodi realizzati con la curatela di Michele Vaccari.

Due romanzi brevi che esplorano le inquietudini del quotidiano.

ore 16.00-16.30 – Primo Chiostro

AMEMONE LEDGER presenta L'insana improvvisazione di Elia Vettorel

Un'infanzia trascorsa in orfanotrofio, un amico immaginario, un padre omicida e un'insana passione per il jazz e le sue improvvisazioni. Elia Vettorel deve fare i conti con tutto questo, ma anche con un mistero che lo fa finire in carcere senza nemmeno sapere il perché.

Conduce Paolo Panzacchi

ore 16.30-17.30 – Secondo Chiostro

PATRICK FOGLI presenta Così in terra

Sua madre lo ha portato in salvo in un orfanotrofio poco prima di morire ma non in tempo per svelargli chi è lui veramente. Ora Daniel è diventato un illusionista di fama mondiale ma i suoi numeri non hanno trucchi perchè lui riesce davvero a sentire i pensieri degli altri.

Conduce Paolo Panzacchi

ore 16.30-17.00 – Primo Chiostro

DARIO TONANI presenta Mya di Mondo9

Chi ha amato Naila non può che accogliere con entusiasmo Mya di Mondo9, una nuova tappa della saga ambientata nel desertico pianeta attraversato da titanici veicoli a ruote grandi come bastimenti e dotati di una loro forma di vita cosciente. Con la partecipazione dell'illustratore Franco Brambilla.

Conduce Francesca Caldiani

ore 17.00-17.30 – Primo Chiostro

MICHELANGELO SEVERGNINI presenta Senza speranza, senza paura

Tre storie ribelli che si intrecciano tra i vicoli di Napoli in un chiaroscuro caravaggesco: una ragazza uzbeka cresciuta in Italia, un tunisino scappato dalla rivoluzione, un napoletano al servizio della malavita.

Conduce Alex Corlazzoli

ore 17.00-17.30 – Cortile del pozzo

ILARIA DE TOGNI presenta L'armonia delle cose imperfette

La ricerca di un padre scomparso, la riconciliazione con l'anima di una madre che non c'è più. Il mistero di un amore irrisolto e il viaggio che si deve compiere per affrontarlo.

Conduce Valentina Bocca

ore 17.30-18.30 – Secondo Chiostro

FAUSTO VITALIANO presenta Scritto nella sabbia

Ex infiltrato in operazioni antiterrorismo al Nord, Gori Misticò, torna in Calabria per un’ultima indagine a cavallo tra il suo passato e i casi di una serie di persone scomparse.

Conduce Francesca Caldiani

ore 17.30-18.30 - Primo Chiostro

GHERARDO COLOMBO presenta Una vita vale tutto

Gli autori Garzanti insieme per sostenere l'associazione RESQ - People Saving People.

Conduce Luciano Scalettari

ore 18.30-19.30 – Secondo Chiostro

GINEVRA LAMBERTI presenta Tutti dormono nella valle

La storia di Claudio e Costanza scorre attraverso tre generazioni e si snoda dal Veneto rurale alla Roma borghese, dagli anni '60 al 2010. In mezzo l’amore, la lotta con i propri demoni, i viaggi e loro, le vere protagoniste del romanzo, le relazioni umane che stravolgono la vita.

Conduce Anemone Ledger

ore 21.00 - CremArena

LONDON NIGHT

Serata "londinese" con SAMUEL FISHER e STEFANO TURA

Che cosa hanno in comune l'inviato Rai a Londra Stefano Tura e il libraio scrittore londinese Samuel Fisher? Di certo le passioni: per una delle città più affascinanti del mondo, per la scrittura e per i delitti.

Tura, con il suo Jack is back esplora l'oggi all'ombra di una delle icone-crime più celebri dell'epoca Vittoriana, Fisher invece, con La neve non ha odore, si proietta in un futuro distopico in cui il Regno Unito è diventato un deserto di neve. Sullo sfondo di queste due storie le sempre più attuali questioni delle migrazioni, della Brexit e del cambiamento climatico.

Conducono Francesca Caldiani e Lorenzo Sartori

______________________________

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO

______________________________

Festival Inchiostro

è un progetto dell'Amministrazione Comunale di Crema

in collaborazione con la Biblioteca civica Clara Gallini



Direttore artistico Lorenzo Sartori

Direttore organizzativo Francesca d'Apolito

Responsabile ufficio stampa e relazioni con il territorio Mara Serina

Responsabile logistica Irene Baselli

Grafico Vincenzo Mennuni

Staff Valentina Bocca, Filippo Giannini, Rosella Mazzocchi, Barbara Locatelli

Accoglienza Valeria Bertolotti, Sofia Carriero, Martina Mann, Mercedes Mileva, Giulia Zucchetti, Raffaella Ceselli, Stephany Bustinza Stephany, Glenda Pizzoni, Fiorela Prengezaj, Jihan Ramadan

ORGANIZZAZIONE

Inchiostro è un festival letterario dedicato ai protagonisti del mondo dei libri: chi li legge, chi li scrive e chi li pubblica.

Per tre giorni, dalla mattina alla sera, i chiostri del complesso di S. Agostino a Crema accolgono scrittori, lettori, critici, saggisti, editori e librai per un'autentica full immersion in cui è possibile vivere l'atmosfera della festa, i ritmi intensi del festival, le occasioni attese o inaspettate per incontri d'eccezione, la scoperta di case editrici indipendenti, i confronti con nuovi autori emergenti e nomi affermati del panorama italiano.

Nei chiostri si ascolta, ci si incontra, si dialoga, si legge, si riflette, ci si concede un aperitivo, si arriva di primo mattino e si fa tardi la sera. Nei chiostri c'è una fiera dell'editoria indipendente in cui andare a caccia di novità editoriali raccontate direttamente dagli editori. Nei chiostri accadono più cose in contemporanea: incontri con gli autori, tavole rotonde, workshop per i più piccoli, corsi d'aggiornamento per i docenti, aperitivi letterari e serate di grande respiro.