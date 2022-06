Pink Voices in concerto per Medea

Venerdì 17 giugno

ore 21

Giardino di Casa MEDeA

(Via Cà del Ferro, 33 - Cremona)

Concerto del coro femminile

Pink Voices

ingresso con offerta libera







Concerto di beneficenza del coro femminile PINK VOICES diretto da Mimma D'Avossa con Marco Somenzi al pianoforte. Il concerto si svolgerà nel Giardino di Casa MEDeA, un'occasione per scoprire il giardino terapeutico realizzato per i pazienti oncologici.

_________________________________



Il coro femminile delle Pink Voices nasce nel 2013 da un'idea di Mimma D'Avossa e Marco Somenzi.

La formazione affronta un repertorio essenzialmente leggero, che spazia dal pop anglosassone, al cantautorato italiano, fino ad arrivare alle colonne sonore e al musical. I brani scelti vengono arrangiati per due o tre voci femminili da Marco Somenzi che è l'accompagnatore al pianoforte.

Le Pink Voices sono 23 donne accomunate da una grande passione per il canto corale e dalla voglia di creare e regalare insieme emozioni in musica.

La formazione, diretta da Mimma D'Avossa, si esibisce regolarmente in un'intensa attività concertistica