PAROLE DI INIZIO SECOLO - Gran finale

Sabato 11 giugno, ore 17

Salone d'onore Palazzo Zurla De Poli

(via Tadini 2 - Crema)

GIACOMO PUCCINI

Lettere pucciniane:

una personalità da scoprire

Interpretazione di Jacopo Zerbo

e musica di Simone Bolzoni

Una narrazione ricca di curiosità quella proposta dagli artisti: le lettere del grande compositore lucchese, rivelatrici della sua personalità e del suo lavoro, si accosteranno armoniosamente alla lettura di frammenti dei suoi libretti intrecciati all'ascolto di alcune sue pagine musicali tra le più conosciute.

Nell'eterno dialogo tra parole e musica, cuore del melodramma, si toccheranno alcuni aspetti meno noti di Puccini e del suo stile operistico: l'arte musicale nella completa fisionomia del compositore.

Ingresso 10 euro (prenotazione obbligatoria)

- posti limitati -

Per informazioni

info@palazzozurla-depoli.it

339 8086059

______________________________

JACOPO ZERBO

Nato a Venezia nel 1986, si diploma come attore presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano nel 2009. Lavora in teatro con diversi registi, fra cui Mimmo Sorrentino, Jean-Claude Penchenat e Dario Fo. Con quest’ultimo collabora a lungo anche come assistente alla scrittura, curando opere come La figlia del papa e Nuovo manuale minimo dell’attore. Insegna dizione presso l’Accademia Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto. Nel 2020 esce il suo romanzo d’esordio, L’estinzione della ruota, edito da Bookabook.





SIMONE BOLZONI

Musicista cremasco, classe 1973, diplomato in Pianoforte, Organo e C.O presso il Conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza. Vincitore di Concorsi Nazionali ed Internazionali cameristici, ha frequentato corsi di Vocalità, Direzione di Coro e Didattica della Musica. Docente e concertista nella veste di pianista, organista, e direttore di coro, ha preso parte a diverse incisioni di CD di musica sacra e corale. Nel 2011 incide il CD intitolato "Concerto", contenente brani inediti di compositori cremaschi. Ha collaborato con la rivista "Memorie in corso" del progetto Virtus Loci realizzato da Hyperborea per conto della MARSILIO EDITORI in Venezia. Dal 1999 al 2009 Direttore del Coro Civico della Città di Crema "P. Marinelli" con il quale ha inciso 2 CD in occasione del 50°anniversario di attività e Presidente dell'Associazione Culturale Concrescis (2016/2020). E' professore di Musica nella Scuola Statale Secondaria di Primo Grado e docente di Pianoforte presso l'Istituto Civico Musicale "Luigi Folcioni" di Crema(CR). Direttore Artistico Musicale di Palazzo Zurla – De Poli (CR).