Concerto pianistico del M. Federico Porcelli

DOMENICA 19 GIUGNO ore 18:00

Palazzo Zurla De Poli

(via Tadini, 2)

Concerto di

M° FEDERICO PORCELLI

Pianoforte

con lezione

musiche di L. V. Beethoven e F. Schubert

Il concerto-lezione è un evento culturale formativo, atto a coniugare il piacere dell’ascolto a una trattazione che illustra la vita del musicista, il suo contesto storico-artistico e offre una lettura formale del brano, scomposto e analizzato in brevi sequenze, capaci di suggerire il potere evocativo di poche note e svelare soluzioni tecniche tese a ottenere suggestioni innovative. Un momento di riflessione per comprendere la grammatica musicale sottesa e seguirla nel suo divenire.

Durante l’evento sarà possibile donare liberamente a sostegno di MEDeA, Medicina e Arte, una libera associazione senza fini di lucro, fondata a Cremona nel 2003 da persone che a vario titolo hanno avuto esperienza della malattia neoplastica. Sostiene con varie iniziative l’assistenza dei malati oncologici, dei loro familiari e amici e opera con i propri volontari a Cremona e in molti comuni limitrofi.

Durata: 75 minuti

Biglietto: 10 euro

gratuito per ragazzi under 18

Prenotazione obbligatoria:

info@palazzozurla-depoli.it

339 8086059

- È necessario presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo -

____________________________

M° Federico Porcelli

Nato a Parma nel 1972, si è diplomato in pianoforte nel 1992 presso il Conservatorio di Milano nella classe del M° P. Bordoni e presso il Conservatorio di Brescia dapprima in composizione (1997) con il M° B. Bettinelli e in seguito in organo e composizione organistica (1998) con il M° W. Zaramella. Nel maggio 2010 ha conseguito il Diploma Accademico di secondo livello presso l’Istituto Pareggiato Monteverdi di Cremona nella classe del M° A. Baldrighi.

Ha frequentato la Scuola Superiore Internazionale del Trio di Trieste per musica da camera e si è poi perfezionato con il M° L. Schieppati; ha quindi seguito corsi tenuti dai Maestri P. Badura-Skoda, A. Ciccolini e B. Petruschansky.

Ha conseguito numerosi premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali.

La sua attività artistica lo ha portato ad esibirsi in molte città italiane, come pianista solista e in formazioni cameristiche e come direttore di coro.

Dal 2002 è direttore della Corale S. Giovanni Battista di Cernusco L., dal 2004 al 2017 è stato direttore del Coro Polifonico dell’Accademia “A. Mozzati” di Mezzago e dal 2013 al 2016 del Coro parrocchiale Ss. Pietro e Paolo di Lomagna.

Dal 2008 al 2010 è stato collaboratore pianistico dell’Istituto Musicale Pareggiato “C. Monteverdi” di Cremona per i bienni sperimentali di secondo livello.

E’ docente di pianoforte all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Monteverdi” di Cremona, di pianoforte, armonia e teoria e solfeggio al Centro Studi e Cultura Musicale di Lomagna (LC), di cui è il direttore, e all’Accademia “A. Mozzati” di Mezzago (MI); è stato docente di pianoforte e armonia complementare presso il Centro Studi Musicali “Euphonia” a Cavernago (BG). È docente di Musica nella scuola secondaria di primo grado presso il “Collegio Sant’Antonio” di Busnago.

***

Si ringraziano le realtà sensibili al valore culturale della manifestazione e partner della rassegna “Musica a Palazzo Zurla De Poli”: LUSARDI Restauri, Pagliari Pianoforti, MEDeA onlus, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona onlus