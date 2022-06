Inaugurazione della stagione estiva del cinema Arena Giardino

Dall'11 giugno riapre il cinema all'aperto all'Arena Giardino per la 43^ edizione.

La stagione verrà inaugurata l'11 giugno dalla proiezione de

Il cammino della Postumia

ingresso gratuito

Proiezione introdotta dal regista Alessandro Scillitani e da Giorgio Brugnoli, curatore del progetto.

Docufilm promosso e organizzato da Provincia di Cremona e da Padania Acque S.p.A, con la voce narrante di Paolo Rumiz.

___________________

Descrizione:

L’antica Chiesa di San Vitale si trova a Cremona, lungo la storica Via Postumia. Tra i suoi affreschi spicca quello di un santo pellegrino, di fianco al quale è raffigurata una conchiglia, simile a quella che rappresenta il cammino di Santiago.

Un chiaro invito al viaggio, che è stato raccolto da un gruppo di camminatori che hanno percorso l’antica via da Genova fino ad Aquileia.

La Via Postumia era una via consolare romana fatta costruire da Postumio Albino nel 148 a.C. nei territori della Gallia Cisalpina, l’odierna Pianura Padana, per scopi prevalentemente militari.

Congiungeva via terra i due principali porti romani del nord Italia: Aquileia, grande centro nevralgico dell’Impero Romano, sede di un grosso porto fluviale accessibile dal Mare Adriatico, e Genova.

Un cammino di terre e di acque, fatto di incontri, di storie antiche e moderne, percorso attraver- sando a passo lento l’Italia del nord, tra appennino e pianure, tra i racconti archeologici e l’epopea delle cascine, i suoni dei pifferi e quelli delle liuterie cremonesi.

___________________

Per le sale all'aperto da quest'anno sarà possibile l'accesso senza alcuna restrizione, sia legata al green pass, sia all'uso della mascherina, come nel periodo pre pandemico.

Inizio proiezione ore 21.40.

Sfoglia il programma completo di giugno e luglio!