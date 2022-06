LOW-L FEST - PRIMA SERATA

17 -18 - 19 Giugno

dalle 18.00 alle 00.00

Centro sportivo di Guardamiglio

(Via Roma 2 - Guardamiglio - Lo)

Maps



LOW-L FEST 2022

festival no-profit

- INGRESSO GRATUITO -

LINE UP



Venerdì 17 Giugno

- MAIN STAGE

Good Riddance

Discomostro

Red Car Burns

Secoli Morti

Edward in Venice

Aurevoir Sòfia

- ACOUSTIC STAGE

Menagramo

Honey

- After show: Ignorance

Sabato 18 Giugno

- MAIN STAGE

Bull Brigade

Gli Ultimi

Plakkaggio

Los Fuocos

Palm Down

LineOut

Erezione Continua

- ACOUSTIC STAGE

Viboras

Skytea For Warriors

Andy Ramponi

Dan On The Moon

- After show: Gascoigne

Domenica 19 Giugno

- MAIN STAGE

Cor Veleno Tre Allegri Ragazzi Morti

Labradors

Six Impossible Things

HoFame

- ACOUSTIC STAGE

Caso

Miglio

Marta

Cheriach Re

- After show: Marsala



LOW-L FEST è un festival no-profit prodotto e ideato dall'associazione LOW-L.

AREA FOOD TRUCK a cura di:

I Baccalà

La Vaca Loca

Basulon

Moretta Gipsy

Il LOW-L FEST sarà completamente plastic free e saranno disponibili in cassa i bicchieri ufficiali del festival in plastica dura, lavabile e riciclabile!

Al LOW-L meno consumi e più bevi!

COME RAGGIUNGERCI

Via Roma 2 - Guardamiglio (LO)

1 km dal casello autostradale Basso Lodigiano (ex Piacenza Nord) dell'autostrada A1 MI-NA

È consigliato arrivare in auto, oppure a piedi o in bicicletta attraverso la Ciclovia del Po.

AMPIO PARCHEGGIO

Per informazioni

LOW-L FEST

lowl.fest@gmail.com