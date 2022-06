RIVERBERI Jazz & Swing a Palazzo _ Seconda serata

“RIVERBERI Jazz&Swing”

a Palazzo Guazzoni Zaccaria

(Corso Pietro Vacchelli, 60 - Cremona)

Duo - Bagatelle

Bebo Ferra

e Paolino Dalla Porta

Bebo Ferra - chitarra

Paolino Dalla Porta - contrabbasso

Apertura ore 21 - inizio concerto ore 21,30

Secondo di quattro appuntamenti con la musica jazz&swing di grandi artisti e guest del panorama jazz nazionale e internazionale per i quattro martedì di giugno nel chiostro interno di Palazzo Guazzoni Zaccaria. L'elegante e "segreto" chiostro, allestito con 140 posti a sedere, metterà a disposizione anche un'area cocktail bar seguita dai volontari della Cooperativa Sociale Onlus Lo Scricciolo (il cui intero ricavato sarà devoluto per i progetti Hippotherapy e Pet therapy). Direzione artistica di Michele Rovescalli

Martedì 14 giugno (in caso di maltempo si passa al 15 giugno) sarà la volta del Duo Bagatelle con il chitarrista Bebo Ferra e il contrabbassista Paolino Dalla Porta, due grandi interpreti del jazz made in Italy.

Il chitarrista Bebo Ferra con il contrabbassista Paolino Dalla Porta

Duo Bagatelle

Il duo nasce nel 1997 su commissione del Centro Meridionale di Cultura Italiana per una rassegna di duetti acustici e musica originale svoltasi presso l’Aula Absidale di Santa Lucia a Bologna. Dimensione poetica, energia, colore, creatività, sono alcune delle coordinate principali da cui nascono e si sviluppano le composizioni originali di P. Dalla Porta e B. Ferra. La ricerca dell’interplay e lo scambio di ruoli fra i due strumenti, supportati da una costante tensione creativa e da una forte componente melodica presente nelle composizioni, sono gli elementi portanti di un’ idea musicale che cerca di trasformare la dimensione "cameristica del duo acustico", in una proposta ricca di energia e di soluzioni ritmiche. Hanno pubblicato nel 2001 in questa formazione il disco "Bagatelle" per l’etichetta Splasc(h).

___________________________

Bebo Ferra

Bebo Ferra nato a Cagliari il 29 aprile del 1962, intraprende lo studio della chitarra all'eta' di otto anni indirizzando gran parte della propria ricerca musicale nell'ambito jazzistico.

Quarto di cinque figli , quando i genitori comprarono le chitarre per i fratelli più grandi , non pensarono minimamente che all'età di otto anni Bebo mostrasse un interesse così accanito verso questo strumento , e si videro quindi costretti ad acquistare anche una quarta chitarra al più piccolo, e a poco valsero le promesse di sostituire lo strumento con una appetibile automobilina o qualche altro gioco; l'ostinazione del bimbo prevalse!

Da li parte l'avventura del chitarrista cagliaritano.

Nel 1979 inizia la sua attività professionale con il gruppo “ Il Quintetto” guidato da suo fratello Massimo, anch'egli chitarrista e gia' noto sulla scena isolana. In questi anni collabora in Sardegna con diversi musicisti come Tiziana Ghiglioni, Furio di Castri, Bruno Tommaso, Pietro Tonolo, Paolo Damiani, Paolo Fresu, Rita Marcotulli. Nel 1987 si trasferisce a Milano, dove collabora per due anni in un orchestra per la RAI di Milano. Entra a far parte del gruppo di Gianni Coscia e in seguito alla seconda edizione del gruppo "AREA" diretto da Giulio Capiozzo. Nel `91 vince il concorso nazionale "JAZZ CONTEST' con il gruppo Sardinia Quartet. Nel '92 e '93 lavora di nuovo con diverse orchestre per la RAI e la Fininvest (Nuovo Cantagiro 91,92, Festival Italiano 93 etc.) e sempre nel 93 nasce il suo primo disco come leader con la collaborazione di Franco D'Andrea. In questi anni diventa uno dei chitarristi più attivi nell’ambito jazzistico nazionale; infatti fa parte del gruppo "Internòs" con Paolo Fresu, del quartetto di Pietro Tonolo, del quartetto di Mauro Negri, del quartetto di Michael Rosen , il quartetto'' "Italian Repertory" di Gianni Cazzola. Forma poi un trio a suo nome con Paolino Dalla Porta e Alfred Kramer, con cui incide il disco Sundance, e un duo con il chitarrista americano John Stowell, per poi formare un trio con l’oboista e multistrumentista americano Paul Mc Candless, e successivamente farsi coinvolgere in vari progetti con il bassista e violoncellista Paolo Damiani, e in vari progetti discografici con Enrico Pieranunzi e Fabrizio Bosso.

Attualmente è impegnato con alcune band che lo portano a girare i palchi di tutto il mondo come con il gruppo Devil Quartet di Paolo Fresu che si è già esibito nei festival più importanti in Italia, Francia, Germania, Olanda, Australia, Nuova Caledonia, Colombia, Israele, Belgio, Macedonia, Svezia, Marocco, Yemen, Austria, Libano, con Giovanni Tommaso nel gruppo Apogeo e con diverse formazioni a suo nome che vanno dal quartetto Luar che si avvale della presenza di Rita Marcotulli, il Circle trio, con un duo con Paolino Dalla Porta, dove è co-leader, e con un duo con suo fratello Massimo.

Paolino Dalla Porta

Paolino Dalla Porta è contrabbassista e compositore, ha compiuto studi di chitarra classica e composizione contemporanea e suona il contrabbasso dal 1978. In questi anni ha collaborato ed inciso con moltissimi musicisti italiani, europei ed americani, fra i quali Pat Metheny, Enrico Rava, Dave Liebman, Lester Bowie, Paul Bley, Sam Rivers, Mal Waldrom, Kenny Wheeler, Paolo Fresu, Mick Goodrick, Don Cherry, Stefano Battaglia, Tony Oxley, Dave Binney. Ha compiuto tournée e concerti negli Stati Uniti, in Europa, Russia, Israele e Australia suonando nei principali festival jazz internazionali. La sua discografia comprende centoventi titoli, fra i quali cinque a proprio nome ed una quindicina come coautore. Nel 1994 il suo disco “Tales” è stato recensito con quattro stelle dalla prestigiosa rivista americana di jazz "Down Beat". Nel 2000 ha composto ed arrangiato la colonna sonora del film “Domenica” di Wilma Labate, selezionato per il festival di Berlino. Insegna al Dipartimento di Jazz del Conservatorio di Milano e dal 1999 è docente ai Corsi di Perfezionamento Musicale e ai Seminari Estivi di Siena Jazz. Oltre ad un’intensa attività di free-lance, attualmente suona stabilmente con Paolo Fresu, Gianluca Petrella, Giovanni Falzone Special Band e in duo con Bebo Ferra e il Francesco Cafiso 4out. Dirige varie formazioni per le quali compone ed arrangia musica originale. Nel 2008 ha vinto il premio della rivista InSound come miglior contrabbassista italiano. Nel 2009 si è classificato primo tra i contrabbassisti italiani nel referendum della rivista Musica Jazz nella categoria Top Jazz – Sezione Ritmica.

________

Info e prevendite 037226779

Biglietti di € 20 (ridotto studenti 13 €)

Possibilità di acquisto anche la serata stessa prima dell’inizio del concerto direttamente a palazzo



in collaborazione con Confcommercio Cremona, InCremona, Fipe, Pro Cremona, CRART Cremona Arte e Turismo

Prossimi appuntamenti:

- 21 giugno: Davide Zilli & Jazzabbestia, Psicanaliswing

(in caso di maltempo 22.06.2022)

- 28 giugno: Sugarpie and the candymen

(in caso di maltempo 29.06.2022)