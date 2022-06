RIVERBERI Jazz & Swing a Palazzo _ Terza serata

“RIVERBERI Jazz&Swing”

a Palazzo Guazzoni Zaccaria

(Corso Pietro Vacchelli, 60 - Cremona)

Davide Zilli

& Jazzabbestia

Psicanaliswing

Apertura ore 21

inizio concerto ore 21,30

Terzo di quattro appuntamenti con la musica jazz&swing di grandi artisti e guest del panorama jazz nazionale e internazionale per i quattro martedì di giugno nel chiostro interno di Palazzo Guazzoni Zaccaria. L'elegante e "segreto" chiostro, allestito con 140 posti a sedere, metterà a disposizione anche un'area cocktail bar seguita dai volontari della Cooperativa Sociale Onlus Lo Scricciolo (il cui intero ricavato sarà devoluto per i progetti Hippotherapy e Pet therapy). Direzione artistica di Michele Rovescalli

Martedì 21 giugno (in caso di maltempo si recupera il giorno successivo) è la volta di Davide Zilli & Jazzabbestia in Psicanaliswing, un delicato sberleffo della nostra epoca e dei nostri piccoli e grandi disagi quotidiani da parte del professor/cantautore Davide Zilli, condito da testi acutamente ironici e da un jazz swing sdrammatizzante eseguito egregiamente dai Jazzabbestia, ensemble variabile che da sempre lo accompagna.

Davide Zilli

Professore di Italiano al mattino, cantautore-pianista di sera, Davide Zilli si forma con una lunga gavetta di pianista classico, diplomandosi al Conservatorio di Milano, e perfezionandosi nello studio del pianoforte jazz.

Viene poi selezionato per i corsi di “Fronte del palco” a Modena, dove perfeziona le proprie canzoni e il proprio Live sotto la guida di Manuel Agnelli, Gianni Maroccolo, Cristina Donà.

Negli ultimi anni si è esibito con successo in tutta Italia e all’estero, aprendo concerti per Paolo Fresu, Mario Venuti, Perturbazione e Polly Paulusma, collaborando col mondo del cabaret milanese e venendo premiato in diversi concorsi.

- Vincitore Assoluto e Miglior Testo Musicultura 2018 di Macerata

- Vincitore al concorso MEI/Salotto Muzika di Bologna

- Miglior Testo al Premio "Umberto Bindi" di Santa Margherita Ligure

- Premio Speciale della Giuria Giovani al Biella Festival

- Vincitore al Festival della canzone d'autore di Varigotti

- Vincitore al Festival Lab di Cormano

- Finalista al Premio "De Andrè" di Roma

- Due volte finalista al concorso “L’Artista che non c’era” di Milano

- Finalista al Premio “Leo Chiosso – Inedito 2011” di Torino

- Finalista al concorso “Musica da bere” di Vobarno

- Terzo premio al Festival “Sound is life” di Roma

- Finalista al concorso “Risonanze” di Padova

La sua musica miscela pop e jazz nelle forme più varie, seguendo una linea che va dal cantautorato italiano più obliquo e stralunato (Conte, Caputo, Jannacci) fino a Elvis Costello e Randy Newman. Nel 2010 è uscito il suo primo album “Coinquilini” coprodotto con Roberto Alessi (Ishtar Records). Il singolo omonimo viene remixato per la radio da Robert Passera e Daniele Benati (Ridillo), ed entra subito nella “Indie Music Like”.

Nel frattempo esce anche il videoclip ufficiale con la regia di Gisella Bianchi ("Report").

Nel 2014 esce il suo secondo album "Il congiuntivo se ne va" (METATRON) coi singoli "Mezza fidanzata" e "E la vita, la vita" il cui video, girato da Francesco Collinelli col collettivo "Il Terzo Segreto di Satira", viene presentato con grande successo di pubblico e critica al Milano Film Festival.

Come autore ha collaborato con Paolo Belli, che ha reinterpretato la sua canzone "La ragazza di Londra". Attivo anche in campo letterario, ha pubblicato un libro sul poeta Roberto Sanesi per le Edizioni di Storia e Letteratura di Roma, e dello stesso autore ha collaborato all’Oscar Poesia per la Mondadori. Attualmente sta lavorando al suo terzo album.

________

Info e prevendite 037226779

Biglietti di € 20 (ridotto studenti 13 €)

www.incremona.it

Possibilità di acquisto anche la serata stessa prima dell’inizio del concerto direttamente a palazzo



in collaborazione con Confcommercio Cremona, InCremona, Fipe, Pro Cremona, CRART Cremona Arte e Turismo

Prossimi appuntamenti:

- 28 giugno: Sugarpie and the candymen

(in caso di maltempo 29.06.2022)