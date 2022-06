Concerto dell'Orchestra Fiati di Crema

Domenica 12 giugno

ore 16

Piazza Duomo - Crema

The greatest musicals

of all time

& Italian music style

- ingresso libero -

Concerto di San Pantaleone

dell'Associazione musicale "Il Trillo"

Orchestra di Fiati di Crema

direttore: M. Giuseppe Boselli

a favore dei profughi Ucraini

in collaborazione con Associazione Olimpia Cultura e Sport

Per informazioni

Associazione Musicale "Il Trillo"

www.iltrillocrema.com