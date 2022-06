“Ratatuia” mercatino dell’usato by night

Ritorna la "Ratatuia", il mercatino del riuso nato con la finalità di dare nuova vita agli oggetti, ridurre l’uso di materie prime e il rifiuto in discarica, nell’ottica di un’economia circolare e di un’attenzione particolare all’ecosistema, nella sua appetitosa edizione "by night".

Dalle ore 18 alle 24 si accendono le luci del centro cittadino a Soresina con il mercatino che per tutta la serata offrirà tante occasioni di oggetti vintage, artistici, di modernariato...ecc.

Sono sempre tanti gli espositori che parteciperanno all'evento che però non si esaurirà con la mostra scambio di oggetti e articoli d’antan: tornerà anche lo Sbaracco delle attività commerciali di vicinato e una apericena servita nei dehors di bar e ristoranti.

Questa edizione sarà in concomitanza con lo Street Food organizzato in collaborazione con la Consulta Giovani di Soresina e i Fioi de Suresina, che sarà attivo per tutta la giornata con parecchie e stuzzicanti proposte gastronomiche.

Maggiori informazioni sul sito della Pro Loco di Soresina

Tel. 0374 340307

Cell/whatsapp 375 5456173