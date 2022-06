Giovedì 30 giugno

Ore 21.00

CremArena





Amor che nella mente mi ragiona.

Le donne di Dante fra parola e musica

Direzione artistica Fabio Amadini

Voce recitante e testi Chiara Tambani

Suggestioni orchestrali Pierpaolo Vigolini

Spettacolo a cura di Comitato Carnevale Cremasco e Associazione Culturale Chiara Tambani con il patrocinio del Comune di Crema e la collaborazione di Pro loco Crema, Libera Associazione Culturale Gombitese e Istituto Comprensivo Cremauno.

Un recital poetico musicale in cui quattro grandi personaggi femminili, Beatrice, Francesca, Piccarda e la

Vergine Madre, attraverso la loro voce o semplicemente con uno sguardo, raccontano l’amore nelle sue diverse sfaccettature, amore come passione, desiderio di elevazione, perdono, fonte della vera felicità. La donna è il vero motore dell’opera di Dante, è lei che con la sua dolcezza , tenacia e determinazione, indica la via all’uomo, lo prende per mano e gli mostra la strada per uscire dall’inferno e risalire fino a Dio.

Accompagnati dai meravigliosi versi di Dante, le parole e la musica di coloro che hanno saputo provocare veri moti dell’anima, Franco Battiato, Giuni Russo e Fabrizio De André , racconteranno e canteranno l’Amore, la forza più grande che è in ognuno di noi e che, davvero, tutto muove e tutto governa nell’universo.

