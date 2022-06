Venerdì 8 luglio, ore 21.15

CremArena

(Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema)





CONCERTO PER L’UCRAINA

Lirica in circolo festival lirico cremasco

Concerto di canto dedicato

alla raccolta fondi per l’Ucraina

Ingresso con offerta libera fino a esaurimento posti

Al concerto parteciperanno alcuni dei numerosi artisti ucraini che hanno cantato per il Festival lirico nelle precedenti edizioni affiancati da altri artisti di varie nazionalità e accompagnati al pianoforte dal Maestro Enrico Tansini.

www.liricaincircolo.it