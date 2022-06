Siamo fuori! Una festa all’aria aperta con sport integrato, arte, agricoltura bio e clownerie.

Giovedì 16 giugno dalle ore 17 torna ad animarsi il giardino Barbieri Raspagliesi, tra via XI febbraio e il Civico81 di via Bonomelli, luogo oggetto da alcuni anni di un’intensa attività di recupero strutturale e sociale ad opera della proprietaria Fondazione Città di Cremona e dei diversi soggetti che vi si “affacciano”.

L’occasione è la conclusione del progetto di Cooperativa Nazareth, Mestieri Lombardia e Azienda speciale Cremona Solidale, in sinergia con l’Associazione di volontariato Drum Bun, intitolato “About Cremona. Nuove produzioni, nuove relazioni”.

Si tratta di un’iniziativa finanziata da Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona che prevede, tra le altre azioni, anche quella di rafforzare il lavoro di comunità avviato negli ultimi anni proprio al giardino Barbieri e Raspagliesi con Comune di Cremona, Fondazione Città di Cremona, Cremona Solidale, scuole e realtà e cooperative del Consorzio Solco che ha sede al Civico81.

L’obiettivo? Favorire la partecipazione diretta dei cittadini, degli studenti e delle famiglie nella cura e nell’animazione di questo spazio nel centro della città attraverso orti scolastici e progetti sull’agricoltura biologica, la salute, il benessere, il diritto alla terra e l’outdoor education. Un progetto che si interseca con il percorso già attivo da alcuni anni denominato ‘Oltre il giardino’ che coinvolge la cittadinanza nell’abbellimento del giardino attraverso donazioni e organizzazione di eventi.

Nel pomeriggio di giovedì 16 giugno, dunque, il primo degli appuntamenti che terminano il progetto “About Cremona”: un’occasione per ritrovarsi insieme e festeggiare.

Il programma è ricco. Protagonista lo sport integrato come opportunità di divertimento e inclusione con dimostrazioni e partite per grandi e piccoli di badminton, calcetto, basket&baskin in collaborazione con Sansebasket ASD e rugby in collaborazione con Rugby Lions Cremona.

Spazio anche all’arte con la mostra dei bozzetti realizzati dagli studenti del vicino Liceo Artistico Stradivari per l’abbellimento dei vasconi del giardino Barbieri che verrà realizzato nel mese di settembre in alternanza scuola-lavoro grazie alla collaborazione tra la Coop. Nazareth e il Liceo. A coordinare i lavori il professore Michele Bozzetti e la studentessa dell’Accademia di Brera Vittoria Altobello.

Ad arricchire l’evento ci sarà il banchetto dell’Azienda di agricoltura biologica e sociale Rigenera e il chioschetto delle bibite e della frutta fresca.

Per finire, è previsto lo spettacolo “Patatrac” del Clown Cotoletta, prodotto dal Carrozzone degli artisti.

L’ingresso è libero. Si accede sia da via Bonomelli, 81, sia da via XI Febbraio.