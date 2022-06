"Bach to the Future" al Mercato Austroungarico

Giovedì 15 settembre, ore 18.30, al Mercato Austroungarico Fausto Solci propone un nuovo modo di ascoltare il violoncello con l'ingegnere del suono Andrea Spotoni.

L'appuntamento "Bach to the future" fa parte della Rassegna Incroci del Teatro San Domenico di Crema.

FAUSTO SOLCI: Ha studiato con Marco Scano, Misha Maisky, Amedeo Baldovino, Rocco Filippini, il trio di Trieste, Piero Farulli, Michael Radulescu. Ha collaborato con numerose orchestre sotto la guida di importanti direttori quali: R. Muti, G. Prêtre, C. M. Giulini, R. Chailly, L. Berio, G. Bertini, Y. Sado, V. Gergiev, S. Accardo e altri.

Svolge attività concertistica in varie formazioni sia con strumenti moderni che antichi esibendosi in prestigiose sale da concerto e festival internazionali come il "Ravenna Festival", Festival internazionale "Wratislavia Cantans" Sala Leopoldina Wroclaw Polonia, Festival "Lodoviciano" di Viadana, Musica a "San Maurizio" a Milano, "Settimane Musicali di Stresa" , Festival "Monteverdi" di Cremona, Tokyo City Opera Hall, Osaka Symphony Hall, "La Chaise-Dieu" Ambert Francia.

Ha partecipato alla registrazione di CD per varie case discografiche (Sarx, Tactus ,Velut Luna per CD Classics, Paragon per Amadeus,Recording Arts ecc..). Ha curato l'edizione di alcune opere di B. Romberg per la casa editrice Ut Orpheu