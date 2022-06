PICE ON THE STREET & PICE ON THE BEACH

Domenica 3 luglio

Pizzighettone - Cr

(piazza d'armi)

PICE ON THE BEACH

PICE ON THE STREET

Doppio torneo

in contemporanea

Beach volley: 4x4

(min. 2 donne in campo)

Street basket: 3x3

Iscriversi è semplicissimo:

compila il form

o utilizza il QR Code!

________

Iscrizioni aperte fino al 03/07

- POSTI LIMITATI! -

per informazioni

I ragazzi del torrione

iragazzideltorrione@gmail.com

Proloco Pizzighettone

0372 743900

prolocopizzighettone@gmail.com

www.prolocopizzighettone.it