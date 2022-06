Domenica 19 giugno

dalle ore 16.00 alle ore 21.30

Ortogiardino

Il Podere San Fiorano

(Via Polenghi, 5 - San Fiorano - Lo)

NOI PER TE

1° Festival del Solstizio d'Estate

Evento di beneficenza e raccolta

fondi a favore di Pangea

la vita riparte da una Donna

- ingresso libero -

Arte e cultura, benessere e artigianato, musica e spettacolo racchiusi in una cornice unica, in cui ci sarà spazio per attività dedicate ai bambini, presentazioni di libri e spettacoli dal sapore antico.

Area delle Cose Belle

(scopri gli espositori)

Area delle Cose Buone

(scopri gli stand)

Area delle Esperienze

(scopri le attività)

Un pomeriggio da ricordare

Tante attività e occasioni per celebrare il Solstizio d’Estate, prenderti cura di te e di chi ami e aiutare #ioperte a sostenere il fondo Io Posso di Fondazione Pangea Onlus.

Scarica il programma completo dell'evento

Scarica il programma delle attività per gli adulti

Scarica il programma delle attività per i bambini

per informazioni

IOPERTE.ODV

info@ioperteodv.it

371 5217251

www.ioperteodv.it