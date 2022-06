Visita Guidata con il FAI a Villa Dati

Il FAI cremonese torna a Villa Dati dopo il successo delle Giornate FAI di Autunno 2021, organizzando quattro giornate dedicate al racconto della storia e del recupero di questa antica dimora nobiliare ora sede del Comune di Cella Dati.

La villa fu costruita nel 1642 su commissione del nobile Paolo Dati, che affidò l'incarico progettuale a Carlo Natali mentre il figlio di quest'ultimo, Giovanni Battista, si occupò della decorazione pittorica degli ambienti del piano terra. Nel 1828, con la morte della marchesa Antonia Ugolani, l'edificio passò agli Ariberti per poi essere venduto alla marchesa Maria Barbò nel 1854 e, in ultimo, passare al comune di Cella Dati nel 1889. La villa presenta le caratteristiche tipiche della dimora nobiliare di campagna ed è costituita da un blocco centrale con un ampio loggiato e due corpi laterale aggettanti, richiamando l'impianto architettonico della Farnesina alla Lungara. Parte integrante del complesso è il giardino, che prolungava il retro della costruzione e che oggi svolge la funzione di ingresso.

Le visite si svolgono nei seguenti giorni dalle ore 15:30 alle ore 18:30 (ultimo ingresso ore 18:00)

Per partecipare alle visite e alla conferenza si consiglia la prenotazione sul sito www.faiprenotazioni.it, versando un contributo a partire da € 3,00 per i non iscritti al FAI mentre per gli iscritti la partecipazione è gratuita.

Il ritrovo è presso Villa Dati, via Roma 16, Cella Dati (CR).