Cinema in Piazza: Cyrano mon amour

Nei mesi di luglio e agosto torna la rassegna Cinema in Piazza.

La collaborazione tra il Comune di Cremona, l’Associazione Antani e il Cinema Filo propone cinque appuntamenti, il venerdì alle 21.40, in cinque piazze dei quartieri cittadini per gustare film all'aperto.

La seconda proiezione è in programma venerdì 8 luglio, in piazzetta Mario Coppetti, quando verrà proposto Cyrano mon amour, la storia romanzata del drammaturgo Edmond Rostand e delle vicende che ispirarono il suo capolavoro immortale, il Cyrano de Bergerac, dove teatro e cinema si fondono in un film affascinante.

Ogni appuntamento è libero e ad ingresso gratuito.