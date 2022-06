Cinema in Piazza: Come un gatto in tangenziale

Nei mesi di luglio e agosto torna la rassegna Cinema in Piazza.

La collaborazione tra il Comune di Cremona, l’Associazione Antani e il Cinema Filo propone cinque appuntamenti, il venerdì alle 21.40, in cinque piazze dei quartieri cittadini per gustare film all'aperto.

Ultimo appuntamento della rassegna si terrà il 12 agosto, nella zona della palestra di Cavatigozzi, con Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto, sequel di Come un gatto in tangenziale, film che conferma la nuova coppia comica della commedia italiana, Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Monica e Giovanni sono tornati. Sono passati tre anni dalla fine della loro storia d'amore che, come avevano previsto sulla panchina di piazza Cavour a Roma, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale.

Ogni appuntamento è libero e ad ingresso gratuito.