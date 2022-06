Mercoledì sotto le stelle! Shopping e divertimento

Torna l'Estate e non possono mancare le passeggiate in centro per incontrare gli amici, visitare i Mercatini e i negozi aperti, ascoltando buona musica oppure assistere ad uno spettacolo e far giocare i bambini.

Sono i "famosi" Mercoledì Sotto le Stelle di Castelleone, organizzati da Pro Loco di Castelleone e Le Botteghe di Castelleone con il Patrocinio del Comune di Castelleone.

Le date ancora in programma sono le seguenti:

♦ 13 Luglio 2022

♦ 10 Agosto 2022

Tutte le sere troverete negozi aperti, il Mercatino "Creativa", locali aperti con bellissimi dehor, tanta buona musica....

Vi aspettiamo!